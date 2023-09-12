شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يشيد بدور الشركة المتحدة فى دعمها لصناع الفن بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الكبير علي الحجار عن سعادته بنقل قنوات المتحدة عددا من الحفلات في الفترة الأخيرة، منها حفل احتفالية مئوية سيد درويش أمس في نقابة الصحفيين، والتي أذيعت حصريا على قناة الحياة وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف الحجار، في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله حفلتى الأخيرة في مهرجان القلعة تصدرت التريند 4 أيام وهذا شيء عظيم أسعدنى، وتحدث معى رئيس قناة الحياة محمود التونى بخصوص ذلك، وأشاد الحجار بالشركة المتحدة وبدورها في دعم صناع الفن في مصر.