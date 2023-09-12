شكرا لقرائتكم خبر عن صانع نجوم هوليود "سكوت تورست" يقدم ورشة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال دورته الثامنة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ورشة لصانع نجوم هوليود المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" ، قبل بداية المهرجان بأسبوع ، وسيكون نتاج الورشة فقرة فنية التي ستعرض خلال حفل ختام الدورة الثامنة من المهرجان، والذي من المقرر أن تستمر فاعلياته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر.

وتحمل ورشة " سكوت تورست " "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى"، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناءاً علي طلب الممثلين والفنانين المحترفين والمتخصصين بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو " طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي"، ويعد تورست واحد من أهم مدربى التمثيل فى العالم، وهو مدير معهد "مايزنر" في فن الأداء التمثيلي، والذي قام بتخريج أكثر من 37 نجم ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا علي جوائز الأوسكار العالمية.

ورشة سكوت تورست ستكون متاحة لكل الفنانين سواء في مصر أو خارج مصر، وسيتم عمل مقابلة أون لاين للراغبين في الإشتراك من خارج مصر، كما سيتم عمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر، وبناءاً علي المقابلات سيتم إختيار عدد محدد للمشاركة في الورشة ، علي أن تكون متاحة بشكل مجاني لأهل شمال وجنوب سيناء.

"سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 4 عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم التمثيل على مدى 25 عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.

وشارك فى تأليف كتاب "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل تروست على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليزوآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية ، كما أنه حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة أيوا، بأمريكا، وكان محاميًا نشطاً كرس عمله لسنوات لحقوق المرأة والحقوق النقابية والحقوق المدنية والحقوق البيئية، كما كتب أول دليل قانوني للعنف الأسري على الإطلاق ومثل المئات من ضحايا العنف المنزلي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.