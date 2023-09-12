شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: تعاون "المتحدة" مع العديد من المنتجين ينفى عنها فكرة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد لليوم السابع، إنها متعجبة من الترويج لفكرة أن الشركة المتحدة تحتكر السوق. متسائلة كيف تحتكر السوق وهي تتعاون مع العديد من الشركات وأيضا تدشن اتحاد للمنتجين، مشيرة إلى أن ذلك ينفي عنها فكرة الاحتكار من الأساس.

وكانت أشادت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، بمدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين، والذى ضم الكثير من الحفلات لكبار نجوم الوطن العربى، والفعاليات الرياضية والفنية وعروض الأزياء.

وأضافت نبيلة عبيد أن نجوم الدراما المصرية يستحقون مهرجانا بهذا الحجم لأنهم صنعوا فنا لا يزال يعيش بيننا، ويعتبر الفن المصرى أهم سفير للثقافة المصرية ونشرها فى الوطن العربى.

واستكملت نبيلة عبيد "فخورة ببلدى وبكل إنجازات بلدى وبمدينة العلمين وتحولها من مدينة للمقابر والألغام إلى مدينة الأحلام مدينة مشرفة، وبمهرجان الدراما وصناع الفن يستحقون مهرجانا يليق بقيمتهم وفنهم".

وأكملت نبيلة عبيد حديثها لـ"الخليج 365" قائلة، عقد الدورة الثانية لمهرجان الدراما فى العلمين فكرة جيدة، خاصة أنها مدينة من مدن الجيل الرابع ومدينة ذكية تضم مجمعات سينمات ومؤهلة لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى والعالمية.

وأوضحت نبيلة عبيد أن قوة مصر الناعمة المتمثلة فى الفنانين والفن المصرى لها دور كبير فى المجتمع وفى الترويج للسياحة ونشر ثقافة الخير والسلام، ووجودهم فى العلمين وبمهرجان الدراما دليل على وحدتنا وقوتنا وقوة تأثير الدراما المصرية فى الوطن العربى.