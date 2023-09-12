شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: اجتماع الشركة المتحدة مع المنتجين يهدف للحفاظ على الريادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" إن الاجتماع كان في منتهى الأهمية وخرج بمؤشرات إيجابية، مشددًا على أن الاجتماعات تستهدف النهوض بالمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة وكذلك الحفاظ على الريادة المصرية.

أكد نقيب المهن التمثيلية أن كل المشاكل التي تعاني منها الصناعة كانت على مائدة الحوار، واصفًا الأمر بأنه يتم العمل على "دستور جديد للمهنة"، حيث تم وضع كل المعوقات والمشاكل وكذلك الأشياء التي تخدم صناع المهنة بمعايير مهنية ومختلفة وإيجابية لصناع الدراما في مصر.

عن أبرز المعوقات التي تواجه المهنة، رأى أشرف زكي أنها "المضمون" وتقديم أعمال فنية تليق بمصر، خاصة أن الدولة تملك كل المقومات، وبالتالي لا ينقصها شيء سوى تضافر تلك العناصر، مؤكدًا أنه يتم في الاجتماعات الاستماع لكل طرف ورؤية المشاكل، حيث إن اتحاد المنتجين مستجيب والنقابة مستجيبة وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت "ما سوف تتفقون عليه سوف نعتمده".