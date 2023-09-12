شكرا لقرائتكم خبر عن ريمون مقار: المتحدة ساهمت في وجود حوار بين المنتجين والنقابات وساعدت في تنوع المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المنتج ريمون مقار بالدور والمجهود الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لخدمة الدراما وصناعها، مشيرا إلى أن المتحدة تبذل مجهودا كبير بكونها الراعي لاتحاد المنتجين، ومساعدتها جميع الأطراف على السعي للحوار.

وأضاف في تصريح لـ ”الخليج 365” أن الشركة المتحدة هي صمام الأمان في الحوار الذي يدور حاليا بين اتحاد المنتجين من جهة وبين النقابات وصناع الدراما من جهة أخرى، لافتا إلى دورها الكبير أيضا في تنوع المحتوى الدرامي المقدم خلال موسم رمضان أو خارجه عن طريق معرفة الأعمال الدرامية التي تقدمها كل شركة ونوعيتها ليتغاضوا عن تكرار الأعمال أو الأفكار، وهو مهم جدا في تطور المحتوى الدراما.