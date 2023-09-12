شكرا لقرائتكم خبر عن ريمون مقار: المتحدة ساهمت في وجود حوار بين المنتجين والنقابات وساعدت في تنوع المحتوى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في تصريح لـ ”الخليج 365” أن الشركة المتحدة هي صمام الأمان في الحوار الذي يدور حاليا بين اتحاد المنتجين من جهة وبين النقابات وصناع الدراما من جهة أخرى، لافتا إلى دورها الكبير أيضا في تنوع المحتوى الدرامي المقدم خلال موسم رمضان أو خارجه عن طريق معرفة الأعمال الدرامية التي تقدمها كل شركة ونوعيتها ليتغاضوا عن تكرار الأعمال أو الأفكار، وهو مهم جدا في تطور المحتوى الدراما.
وكان تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعايتها لاجتماع النقابة مع اتحاد المنتجين لأنه من المهم عقد اجتماعات بين النقابات المهنية واتحاد المنتجين، متابعا :"قمنا بعمل اجتماعين حتى الآن والمؤشرات إيجابية للنهوض بالمهنة والحفاظ على الريادة الصمرية وحل مشكلات العاملين في القطاعات المختلفة".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"خرجنا اليوم بنتائج جيدة والمؤشرات كلها تسير بالطريق السليم للحفاظ على الريادة المصرية والفن المصرى والمنتجين المصريين، حيث وضعنا على مائدة الحوار كل المشكلات التي تعانى منها الصناعة".
وتابع الدكتور أشرف زكى :"نحن لا نعالج علاج مؤقت بل نقوم بعمل دستور جديد لهذه المهنة لأنها مهنة مهمة ولدينا 60 عاما للدراما ونحافظ على تلك الريادة، ونضع كل المعوقات والمشكلات التي تعوق هذه المهنة ونضع تصور لرؤية جديدة لمعايير مختلفة وإيجابية تليق بصناع الدراما في مصر ، ودائما نتحدث عن مضمون الصناعة وكيف نقدم موضوعات تليق بمصر ونملك كل المقومات ".
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