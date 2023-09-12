شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج طارق الجناينى: مصر طول عمرها رائدة فى صناعة الدراما وهدفنا الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج طارق الجناينى، أن القائمين على صناعة الدراما يحاولون خلال الفترة الحالية الحفاظ على المكتسبات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة من الشركة المتحدة إلى كافة المنتجين العاملين بالصناعة، خاصة أن الدراما في مصر دوماً ما كانت صناعة مهمة ولها الريادة، وهو ما أكدته الفترة الأخيرة بأعمال تتميز ببصمة خاصة تليق بالدراما، وبالتالي راعينا كمنتجين في اجتماعنا الأخير مع نقيب الممثلين أشرف زكي ونقيب السينمائيين مسعد فودة، أن نتحدث في كل الأمور في حديث يؤكد أننا جميعا في مركب واحدة، وأنه من المهم الحفاظ على مكتساب تلك الصناعة، وكلنا نهدف الارتقاء بها.

وقال المنتج طارق الجنايني، خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، إن السوق قائم على العرض والطلب وهذا شيء لن يتغير ويجب أن يرى الجميع المشاكل الموجودة والعمل عليها لأن الكل كيان واحد وفي مركب واحدة، ويجب العمل سويًا مع ضمان عدم النزول بالمحتوى، مشددًا على أن مصر لديها كوادر قائمة على الصناعة على مستوى عالمي.

واختتم الجناينى تصريحاته قائلا: "إحنا في الصناعة عندنا كل أساسيات النجاح اللى تخلينا على مستوى عالمى، وده مش مبالغة إحنا اما عملنا حاجات مأخوذة من فورمات أجنبى الأجانب أثنوا على تلك الأعمال بصورة كبيرة حينما وجدوها خرجت بصورة لا تقل عما قدموه، وده بيرجع لأننا في مصر عندنا في كل مجالاتنا أساتذة ورواد، من مخرجين لمؤلفين لمهندسين الصوت والمصورين ومصممي الأزياء والمونتيرين".