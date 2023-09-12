شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: المتحدة قدمت تنوعا كبيرا فى الدراما وأعادت الأعمال التاريخية للشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة غادة عبد الرازق، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قدمت تنوعا كبيرا فى ألوان الدراما التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، مما خلق نوع من التنافسية الجيدة بين شركات الإنتاج، بالإضافة إلى أنها حرصت على تقديم مواهب شابة حقيقية للسوق الدرامى والسينمائي والغنائي، ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة.

وأضافت غادة، أن الشركة أتاحت الفرصة للجميع بالعمل تحت عنوان "إعلاء اسم الوطن" وتقديم أعمال درامية نستكمل منها مسيرة الريادة الدرامية والفنية، فضلا عن أن هناك تنوعا فى الأعمال وعلى سبيل المثال الشركة حرصت على تقديم الأعمال التاريخية والدينية، بعدما كانت قد ابتعدت عن المشهد فى الفترة الأخيرة، خاصة أننا من أوائل الذين قدموا تلك الأعمال فى الوطن العربى.