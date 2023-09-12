هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أحد متابعيها، والذي انتقد اهتمامها بضحايا زلزال المغرب والتضامن معهم، بدلاً من التركيز على أعمالها الفنية، حيث وجهت الفنانة أحلام منشور عن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وراح ضحيته الآلاف من الضحايا.

أحلام تهاجم متابعاً لها يتهم الحساب الخاص بها بالملل

حيث وصف أحد متابعي الفنانة أحلان الحساب الخاص بها على موقع "إكس" تويتر سابقاً بالملل، حيث قال المستخدم يحمل اسم YACINE: "صارت حساباتك مملة.. احنا عم نتابع حساب فنانة مووو سياسة.. عم ننتظر زخم فني منتظر".

ولترد عليه أحلام موبخة الصاحب الحساب بتغريدة شديدة اللهجة كتبت فيها: "الناس قلبها موجعها على الأحداث وانت تبي اعمال فنيه ????!!!!!!!! ألغي متابعتي حبيبي ليش رابط رأسك من دون وجع الغالي، تابع اللي عندهم أعمالاً فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك".

أحلام الشامسي تهاجم متابعاً لها وصف الحساب الخاص بها بالملل

ليرد عليها صاحب الحساب ويشير إلى أنه لم يتحدث عن زلزال المغرب، كما ذكرها بلحظة استكمال عرض برنامجها "سعودي آيدول" لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا، حيث كتب في تغريدة خاصة به رداً على أحلام قائلاً: "فيك تحكي بطريقه الطف واعقل! ثانيا، و لا حد جاب سيرة زلزال المغرب أنت حساباتك من قبل صارت طقساً وسياسة .. ثالثا: زلزال بلوه من عند ربنا الناس قدمت مساعدات لي تقدر عليه زلزال سوريا كان اكثر منو بكثير وطلعت في سعودي ايدول ودافعنا عنك و ع اصاله ..كفايه حجج بقى".

أحلام الشامسي تهاجم متابعاً لها وصف الحساب الخاص بها بالملل

أحلام تقدم برنامج خاص بها على قناة أبو ظبي

أما عن أخبار أحلام الفنية تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تؤكد على قرب انتهاء الفنانة أحلام من بدء تصوير برنامجها الفني الجديد والذي سوف يعرض في شهر أكتوبر المقبل، وسوف يعرض البرنامج على قناة أبو ظبي، ومن المتوقع أن يحمل عنوان "بالأحلام".

حيث تشرف أحلاك على تنفيذ تفاصيل عرض البرنامج بنفسها، حيث تأخر عرض البرنامج بسبب تفاصيل خاصة بالديكور والإضاءة، والذي خصص له ميزانية كبيرة، حيث أعلن فريق الفنانة أحلام التفاوض مع الفنانة السورية ميادة الحناوي، فسوف تتواجد الحناوي في منتصف شهر أكتوبر بأبو ظبي، ليتم تصوير إحدى حلقات البرنامج.

أما عن ضيوف الحلقات في الحلقة الثانية سوف تستضيف الفنان السعودي محمد عبده، والفنانة نوال الكويتية، والفنانة أصالة نصري، والفنانة شيرين عبدالوهاب، وغيرهم.

وسوف تبحث أحلام عن صديق أو صديقة مقربة لها من خلال مجموعة من المتقدمين يخوضون تحديات ومنافسات، طوال عرض الحلقات لتختار منهم أحلام صديقها المقرب، الذي ينجح في كافة التحديات.

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