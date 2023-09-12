شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المؤلف العالمى ستيفن كينج تهدده بالطلاق بسبب أغنية.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف العالمى ستيفن كينج إن زوجته تابيثا "هددته بالطلاق" لأنه قام بتشغيل أغنية " Mambo No. 5" لـ المغنى لو بيجا كثيرًا، في مقابلة مع موقع رولينج ستون، كشف الروائي عن إعجابه الشديد بالأغنية الصيفية التي طرحت خلال عام 1999، والذي كان عبارة عن غلاف لأغنية من تأليف بيريز برادو.

وردا على سؤال عما إذا كان من محبي نسخة لو بيجا، قال كينج: " نعم، هددتني زوجتي بالطلاق بسبب تشغيلها كثيرا، حتى قالت زوجتي: "إذا قمت بتشغيلها مرة أخرى، سأتركك".

تزوج كينج من تابيثا، وهي روائية أيضًا، عام 1971، ولديهما ثلاثة أطفال، الابنة نعومي، والأبناء أوين وجوزيف.



ستيفن كينج

في وقت سابق من هذا العام، تم عرض نسخة مقتبسة من فيلم The Boogeyman، استنادا إلى قصة قصيرة كتبها كينج من عام 1973، في دور السينما، الفيلم من إخراج روب سافاج (مضيف) ولاقى استجابة إيجابية من الروائي نفسه.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من كينج نفسه، حيث أضاف سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان، على أن يتم عرض فيلم The Boogeyman في دور السينما في 2 يونيو المقبل.