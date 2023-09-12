“محبش يكون عندي أطفال”.. عبير صبري تكشف السر وراء عدم إنجابها نهائيًا برغم الزواج من رجلين وتصدم الجميع!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - حلّت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم FM، حيث تحدثت عن عدم إنجابها حتى الآن، مؤكدة أنها مؤمنة بقضاء الله وقدره.

عبير صبري والإنجاب

وقالت عبير، إنها كانت تتمنى أن تنجب أطفالا، ولكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره، موضحة: “من حيث المبدأ، أكيد كنت أحب يكون ليا طفل ولكن طالما محصلش فأنا سعيدة بالقضاء والقدر وما كتبه ربنا ليا، ولكن الزمن اللي حوالينا خلاني أقول إزاي كنت هربي طفل في وقتنا الحالي، ويعيش في ظل عالم السوشيال ميديا الغامض الشرير وغير المفهوم”.

وأضافت: “أرجع وأقول محبش يكون عندي طفل لأني مش هعرف أحميه، والغرض من إنجاب طفل في الحياة هو حماية لأن دي نعمة ربنا وهبهالنا، عشان كدا كنت أحب أربيه بشكل كويس ويكون مسؤول ومفيد لنفسه وللناس، وأنا مقدرش أتحمل طفل ماسك موبايل وبيعمل حاجات مقدرش أستوعبها، وأرجع أسال نفسي إزاي كنت هحميه في الوقت والزمن ده”.

عبير صبري: لازم نبعد عن الطاقة السلبية والإحباط

كما نصحت عبير صبري جمهورها، بالابتعاد عن الطاقة السلبية بالعمل الجاد، قائلة: “أهم حاجة نبعد عن الطاقة السلبية واليأس والإحباط، ونتوكل على الله فقط ونعمل اللي علينا ونشتغل ونرضى باللي عندنا، وأنا ربنا منحني الجهد والطاقة عشان أدفع نفسي لقدام بمجهودي، والحمد لله عندي نعمة كبيرة وهي بيتي وزوجي وحب الناس ليا”.

زيجات عبير صبري

تزوّجت عبير صبري مرتين، المرة الأولى عام 2002 وحينها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، إلا أن هذا الزواج لم يستمر حيث ظلّت معه لمدة 3 سنوات فقط خلال هذه السنوات كانت غائبة عن الساحة الفنية.

وفي عام 2005 انفـصلت عبير عن زوجها الأول وعادت للفن وخلعت الحجاب، وشهد هذا العام زوجها للمرة الثانية من الفلسطيني “أيمن البياع” الذي يعمل أستاذًا في القانون الدولي بالقنصلية المصرية في دبي.

آخر أعمال عبير صبري

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة عبير صبري في موسم رمضان 2023 الماضي من خلال «مسلسل جميلة» مع الفنانة ريهام حجاج وعدد آخر من الفنانين

مسلسل “جميلة” دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبززهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.

قصة مسلسل جميلة :

تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار إجتماعي حول “ جميلة ” التى تعمل فى النيابة الادارية ، الا انها تتعرض الى صدمة كبيرة بوفاة والدها ، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص أخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون مناسقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين أفراد العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الاشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الاموال.

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