خبر حزين جدًا عن الفنانة الشابة دنيا عبدالعزيز… لن تصدّق بما أصيبت ؟!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” إصابتها بكسر في القدم.

تفاصيل إصابة دنيا عبد العزيز

ونشرت الصورة عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي، وعلقت دنيا أسفل الصورة قائلة “قدر الله وماشاء فعل والحمدلله علي كل شئ”.

تفاعل الجمهور والمتابعين مع هذه الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها الشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن دنيا عبد العزيز كشفت في تصريحات صحفية لإحدي المواقع عن إصابتها مؤكده إن إصابتها كانت نتيجة وقوعها على قدمها أثناء وجودها خارج مصر، مشيرة أنها أصيبت بتمزق من الدرجة الثانية، وسوف تستمر في الجبس لمدة أسبوعين.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يُذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا في موسم رمضان 2023 بمسلسل المداح أسطورة العشق.

شارك في بطولة مسلسل المداح حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي ورنيا فريد شوقي، المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

تدور أحداث المسلسل حول بعد ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.

وشاركت دنيا عبد العزيز مسرحية “زقاق المدق”، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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