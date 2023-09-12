” رقم يخض بس ماتخضتش”.. أشرف عبدالباقي يحتفل بعيد ميلاده ويكشف عمره الحقيقي للجمهور… كم تتوقع؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - شارك الفنان أشرف عبد الباقي متابعيه فيديو له بمناسبة عيد ميلاده الذي صودف يوم 11 سبتمبر وبلغ خلاله الـ 60 من عمره.

أشرف عبد الباقي: بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي

ونشر عبد الباقي، الفيديو عبر صفحته على “إنستجرام” وجاء به لقطات من جميع أعماله بالسينما والدراما والمسرح، وعلق قائلا: “بقيت 60، النهاردة عيد ميلادي.. وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة، ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر”.

النجوم يهنؤون أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

عبارات تهنئة من عدد كبير من النجوم تلقاها أشرف عبر حسابه بانستجرام في مساحة التعليقات، من محمد محمود عبد العزيز كتب لأشرف: “كل سنة وأنت طيب يا محترم”، وعلّق محمد أنور، قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يخليك لينا”، وعلق أوس أوس، قائلا: “كل سنة وأنت طيب يا ريس وربنا يديك الصحة ويخليك لينا”.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي

يذكر أن اَخر أعمال أشرف عبدالباقي، مسرحية “جريمة في المعادي” وهي من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي.

من هو أشرف عبد الباقي؟

بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، ليزخر سجله الفني بكم هائل من الأعمال التي تنوعت بين الدراما والسينما والمسرح، وإن كان الأخير هو نقطة انطلاقه الأولى.

ولد أشرف أحمد عادل عبدالباقي يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 1963 في منطقة شبرا بالعاصمة القاهرة، ودرس في كلية التجارة جامعة عين شمس أولا، ثم بعد تخرجه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

حداد في ورشة

بدأ حياته بالعمل في ورشة الحدادة التي كان والده يمتلكها، عندما كان عمره 12 عاما، وكان يتقاضى ربع جنيه في اليوم الواحد، وادخر من أجره اليومي لشراء دراجة بـ5 جنيهات.

العمال في الورشة كانوا يتعاملون معه بشياكة ولطف، وأنه تعلم منهم الكثير وكان يسعد بكلمة “أسطى”، وفق تصريحاته لبرنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة “DMC” المصرية.

بداياته في المسرح

قدم الشاب العاشق للفن العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة وأخرى مع فرق الهواة بين عامي 1979 و1984، بإجمالي نحو 80 مسرحية، وهو ما يبرز عشقه الخاص للمسرح الذي كان بوابته لتقديم باقي ألوان التمثيل.

ومن مسرحية “خشب الورد” انطلق إلى عالم الفنون، إذ قدمه المخرج رأفت الميهي في السينما عبر فيلم “سمك لبن تمر هندي” عام 1988؛ ليظهر على “الشاشة الفضية” ثم “الشاشة الصغيرة” ويسبح في عالمهما.

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