شكرا لقرائتكم خبر عن "زينهم وقصة المدينة وليه تعيشها لوحدك".. 3 أعمال تنتظرها سلمى أبو ضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني هذه الأيام، حيث تعاقدت على مسلسلين وفيلم خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل "زينهم" بطولة النجم احمد داود، والمقرر أنطلاق تصويره الفترة المقبلة، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، كما انضم الفنان كريم قاسم لأبطال المسلسل .

كما تعاقدت مؤخراً سلمى أبو ضيف على المشاركة في مسلسل "قصة مدينة" بطولة الفنان أحمد أمين، والفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، كما تشارك سلمى في بطولة فيلم "ليها تعيشها لوحد" مع الفنان شريف منير، ومجموعة من الفنانين.

وكانت أخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.