شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: اجتماعات المتحدة مع النقابات مؤشر إيجابى للنهضة بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة عبير صبرى بالدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى سوق الإنتاج مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تحدث بين النقابات والشركة المتحدة مؤشر إيجابي جداً وإن شاء الله تكون نتيجتها النهضة بالصناعة اللي كلنا بنشتغل فيها عشان بنحبها و طول عمرنا رواد فيها.

وقدمت عبير صبرى في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتنتظر عبير صبرى عرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما مؤخراً وهما "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.