شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يحتفل بعيد ميلاده الـ 60: رقم يخض بس ما اتخضتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أشرف عبد الباقى، بعيد ميلاده الستين، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" بقيت 60 عيد ميلادي وبالرغم ان 60 رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر".

ولد أشرف أحمد عادل عبدالباقي يوم 11 سبتمبرفي منطقة شبرا بالقاهرة، ودرس في كلية التجارة جامعة عين شمس ثم بعد تخرجه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأ حياته بالعمل في ورشة الحدادة التي كان والده يمتلكها، عندما كان عمره 12 عاما، وكان يتقاضى ربع جنيه في اليوم الواحد، وادخر من أجره اليومي لشراء دراجة بـ 5 جنيهات.

قدم أشرف عبد الباقى للفن العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة وأخرى مع فرق الهواة بين عامي 1979 و1984، بإجمالي نحو 80 مسرحية، وهو ما يبرز عشقه الخاص للمسرح الذي كان بوابته لتقديم باقي ألوان التمثيل.

أبرز أعمال أشرف عبدالباقي على مدار نحو 44 عاما، منذ قدم مسرحياته بداية من عام 1979، نجح أشرف عبدالباقي في تجسيد مختلف الأدوار ووقف أمام كبار عمالقة الفن، ووثق سجله الفني بأكثر من 161 عملا فضلا عن تقديم العديد من البرامج وإخراج 6 مسرحيات وتأليف وإعداد 3 أعمال.