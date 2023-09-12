اقتراحات ليلى علوي لحل مشاكل صناعة الفن المصري

علقت الفنانة ليلي علوي، عبر صفحتها الشخصية، على المشاكل التي تؤثر سلبا على صناعة الفن المصري، وكتبت: "نظرًا للمشاكل الكبيرة التي تؤثر سلبًا على صناعة الفن المصري والفنون المصرية من مسرح سينما تليفزيون سيرك، ونظرًا للتغير الكبير في آليات العمل الفني والذي الحق بنا الضرر الفني والمعنوي والأدبي في كتير من الحالات، كما الحق بنا الخسائر المادية والصحية في احيانًا أخرى وأفقدنا الكثير من الحقوق القانونية والقضائية والتي أصبح لها تأثير سلبي كبير المدى في العديد من آليات ومسار العمل بشكل صحي مناسب لكل فرد وبالتالي انعكس بشكل مباشر على الصناعة الفنيه المصرية".

وأضافت: "قررنا العوده للتشريعات القانونية واللوائح النقابية لتعديل مسار العمل الفني والنهوض به كما كان في سابق العهد فيما يلي:

١- تسليم سيناريو كامل ممضي من الجهة المنتجة قبل إبرام العقد يتبين فيه حجم الدور والمشاهد وطبيعة الدور في سيناريو العمل الفني محل العقد طبقًا للقانون، تسليم نسخة من العقد قبل بدء التصوير على أن يتكون العقد من ثلاث نسخ وتُسلم النقابة الجهة المعنيه بفض النزاعات النسخة الثالثة، إدراج بند مواعيد الحصول على دفعات التعاقد المادية كما كان في سابق العهد وليس على حسب سير العمل (تعاقد- بداية -منتصف- نهاية تصوير ).

واستكملت: "تأمين على الحياة أثناء التصوير وينص على حق الكشف والعلاج والمتابعة في حالة إصابة إي فنان أثناء تأدية المهنة بمعنى أثناء تصوير العمل الفني محل العقد، مواعيد العمل ١٢ ساعة عمل يتخللهم ساعة كاملة راحة، مع الإلتزام ب ١٢ ساعة كاملة راحة بعد نهاية التصوير اليومي، على أن يظل أسبوع العمل ٦ ايام متتاليه واليوم السابع راحة طبقا لقانون العمل، ويلزم كل فرد منا بالإلتزام بمواعيد العمل دون إخلال، وفي حالة تأخيرة أو تعطيل العمل، تتخذ النقابة الإجراءات الأزمة مع العضو سبب المشكلة بالخصم من الأجر لصالح المنتج أو حسب ما تتوصل اليه النقابة مع الطرفين لحل النزاع".

وتابعت: "إضافة بند الضريبة المضافة المُشرع قانونيًا على المنتج بنسبة ١٠ % في العقد، على أن يقوم المنتج بسداد القيمة المضافة وتسليمنا إيصال التوريد لإدراجه في ملفات الضرائب، أو تحصيل القيمة الضريبة المضافة مباشرة مع مع كل دفعة تحصيل مادي لتوريدها في الضرائب بصفتنا القانونية، بمعنى يتم إدارج قيمة الأجر الفعلي وهو ما يحصل عليه العضو النقابي فعليًا صافي في بند خاص بالعقد، وإضافة بند اخر بقيمة الضريبة المضافة على المنتج عن قيمة الأجر الفعلى كما طلب منا في مصلحة الضرائب طبقًا للقانون، توفير فرص عمل لأعضاء النقابة المعتمدة على الأقل عمل واحد سنوي لتوفير حياة كريمة للجميع".

واختتمت: "مشروع حق الأداء العلني للفنان، إعتماد زيادة سنوية على الأجور ومناقشة الزيادة السنوية طبقا للمتغيرات الاقتصادية، عقد موحد لكل فناني النقابة وتقوم الشؤون القانونية في النقابة بمراجعة البنود طبقًا للقانون المشرعة للدولة ولائحة النقابة بما لا يتعدى على حقوق أي من الطرفين، هذه النقاط التي إجتمع عليها معظم الأعضاء بنقابة المهن التمثيلية، ونرجوا من الله أن يوفق خطاكم، ولكم منا جزيل الشكر".

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