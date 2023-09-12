شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور وظهور للفنانة كريمان قبل الوفاة فى انفراد ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب أكثر من 55 عاما عن الأضواء، كان أول ظهور للفنانة الكبيرة كريمان التى رحلت عن عالمنا منذ قليل فى انفراد لـ ”الخليج 365” تحدثت فيه الفنانة الكبيرة عن مسيرتها وأسباب اعتزالها، واختصت الخليج 365 بعدد من صورها بعد تقدمها فى العمر حيث ظلت محتفظة بجمالها وملامحها وخفة ظلها حتى آخر أيام حياتها.

الفنانة كاريمان

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها الوحيد بعد اعتزالها لـ الخليج 365: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة، وبعدين قلت سلام عليكم، وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد "شيرين"، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية، والثانية خريجة إعلام، والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية، والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".

ولدت الفنانة كريمان عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

حصلت الفنانة كريمان على البطولة فى أول أدوارها وذلك بعدما فازت فى مسابقة أجرتها الفنانة والمنتجة أسيا لاختيار بطلة لفيلمها الشهير الحموات الفاتنات ، لتكون النجمة الجميلة بطلة للفيلم مع أول ظهور لها على الشاشة أمام كمال الشناوى ومارى منيب وميمى شكيب، كما شاركت كريمان فى أفلام " الفانوس السحرى" مع اسماعيل ياسين" وأصبحت بطلة لفرقته المسرحية لمدة 3 سنوات وشاركت فى العديد من المسرحيات.

ومن أشهر أدوار الفنانة كريمان التى عرفها الجمهور دورها فى فيلم "تمر حنة" حيث قدمت دور الفتاة الغنية التى تحاول أن تفرق بين تمر حنة وحبيبها، كما كان من أشهر أدوارها "سلوى" فى فيلم سكر هانم، و"عايدة" فى فيلم "مراتى مدير عام"، كما شاركت فى أفلام بنات اليوم وجميلة بوحريد وغيرها، ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفنى، حتى انفرد الخليج 365 بحوار معها وصور لها فى مرحلة متقدمة من عمرها، كانت تحتفظ فيها بجمالها وخفة ظلها، وذلك بعد سنوات طويلة من اعتزالها.

ورحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنها الوحيد شيرين وفاة والدته التى صارعت المرض خلال الفترة الماضية حيث احتجزت بالرعاية المركز بإحدى المستشفيات قائلا: "توفيت إلى رحمه الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس الشعب سابقا".

وتابع الابن الوحيد للفنانة الكبيرة معلنا موعد الجنازة: "ستقام صلاه الجنازه غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد صلاة الظهر، والدفنه بمقابر الأسره في 6 أكتوبر.. ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم".