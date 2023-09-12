شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: كريمان.. بنت السينما الشقية رمز الجمال والبراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كريمان هي إحدي نجمات السينما والتي قررت الاعتزال في قمة مجدها لتترك لنا صورتها الجميلة في كل الأفلام التي شاركت فيها ، لدرجة أن الجميع كان معتقدا أنها رحلت منذ فترة بعيدة ولكنها رحلت اليوم عن عمر يقترب من الـ 87 عاما .

كريمان في أغلب أدوارها في السينما المصرية لم تكن بطلة مطلقة لكنها كانت بطلة في كل دور تقدمه، ولها شخصيات لا تنسي ولزمات في عدد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، كريمان كانت حبيبة فريد وهو الدور الذي قدمه عمر الحريري في فيلم " سكر هانم " ، وقدمت دور سلوي في فيلم " بنت الجيران "، وجميعنا من المؤكد سوف نتذكر لزمتها المميزة في فيلم " تمر حنة " حينما قدمت دور كوثر وهي تقول " يا يا ياه " وترد عليها نعيمة عاكف وتقول لها " يا ماسخة " فترد كريمان : أنا ماسخة يا يا ياه ..

كريمان كانت البنت الشقية التي تتميز بجمال وبراءة وأنوثة وخفة ظل، وهي صفات قلما تجدها في ممثلة ، قدمت كريمان أدوار كثيرة في السينما منها دورها المميز جدا في فيلم " الحموات الفاتنات " مع الفنانة ماري منيب وكمال الشناوي وهذا الفيلم كان مساحة دورها فيه كبير جدا تكاد تكون البطلة أمام كمال الشناوي، وبالمناسبة هذا هو أول أفلامها وأول ظهور لها في السينما وهي بعمر 17 عاما بعدما اخترتها المنتجة آسيا من خلال إعلان .



فيلم الحماوات الفاتنات واول بطولة



فيلم تمر حنة في شخصية كوثر الفتاة المدللة

كريمان قدمت الكثير من الشخصيات ولكن دور الموظفة التي تثير غيرة زميلتها في العمل كان من أكثر أدوارها المميزة في فيلم " مراتي مدير عام " كما قدمت شخصيات أخري مثل الفتاة الارستقراطية أو الفتاة المستهترة اللعوب ، وكانت تقدم الإغراء بدون إسفاف أو إظهار مفاتن الجسم .

رحلت الفنانة كريمان تاركة لنا أفلاما جميلة شاركت فيها وشخصيات مميزة قدمتها، لم تأتي بعدها في تاريخ السينما من يحتل مكانتها، فهي فنانة كانت لها كاريزما وطلة علي الشاشة رغم المساحة الصغيرة التي كانت نظهر فيها في بعض الأفلام، فهي قدمت بالتحديد حوالي 35 فيلما ، وحوالي 40 مسرحية.