شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر

أكدت الفنانة شيرين، أن الحالة الصحية للنجم عادل إمام، مستقرة ويتابع الحركة الفنية، ويتلقى اتصالاتها بصفة دورية، وهي أول فنانة تعلن تواصلها بشكل مباشر ودوري مع الفنان القدير، بعد رواج شائعات تعرضه لأزمات صحية، وكشفت شيرين كواليس اختيارها لمشاركة إمام بطولة فيلم "بخيت وعديلة".

أضافت شيرين خلال الجزء الثاني من حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي قائلة: الزعيم عادل إمام يتابع الحركة الفنية وأنا على تواصل دائم معه وهو في صحة جيدة والحمد لله.

وواصلت شيرين قائلة: أتابع الحالة الصحية للزعيم وعلاقتي جيدة به وأتواصل معه وأسرته"، وتحية كبيرة من قلبي وروحي وعقلي للأستاذ عادل إمام، ومدام هالة زوجته وربنا يديله الصحة ويسعده دايمًا بأولاده ويفرحك بيهم كمان وكمان.

شيرين: احترموا رموزنا الفنية

وأضافت: تحياتي لرامي وسارة ومحمد أنا بحبكم كلكم لأن بابا ده هرم كبير وعظيم، ربنا يخليه لمصر ودايماً فخورين بيه، ويارب الناس تبطل تجيب سيرة الرموز بحاجات وحشة ويارب يحترموا نفسهم شوية ومش كل شوية يموتنا لو مضايقين مننا يقولولنا، يعني جمعونا كلنا في ميدان وموتونا، لكن حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا.

وأضافت الفنانة شيرين: غضبت بشدة من شائعة إصابة الزعيم بالزهايمر، موجهة مناشدة إلى الجميع بأن نحترم رموزنا الفنية.

وكشفت شيرين قصة اختيارها لمشاركة عادل إمام بطولة سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" وقالت: الزعيم كان لديه نظرة ثاقبة في اختيار المواضيع والنجمات والنجوم المشاركة في أعماله الفنية.

تابعت: كنت متعاقدة على عمل مسرحي أثناء تصوير فيلم "بخيت وعديلة" وكانت المسرحية في القاهرة وتصوير الفيلم في الإسكندرية وكانت مشقة كبيرة، ولكني كنت ملتزمة بالمواعيد وقلت للمنتج إني سأشارك في المسرحية، ولكني مرتبطة في الساعة الـ 11 مساء بتصوير الفيلم وسأسافر الإسكندرية".

واستطردت: "حدث ما لا يُحمد عقباه وتأخر بدء المسرحية واضطرت إلى الاعتذار بعد انتهاء الفصل الأول وقلت إلى الأستاذ أمير سيدهم شقيق النجم جورج سيدهم إنني لن أكمل الفصل التاني وغضب وقلت لهم أنا ملتزمة بالميعاد".

وأضافت شيرين: "حدثت واقعة شهيرة بأن قام ممثل شهير بالنداء في الميكرفون أن شيرين ستترك المسرح وتغادر وحدثت أزمة، ولم أتمالك أعصابي وقمت بضربه".

نقيب المهن التمثيلية يعتذر من أسرة عادل إمام

وسبق أن تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باعتذار لأسرة الفنان عادل إمام وكل محبيه، نيابة عن النجمة اللبنانية مادلين طبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حول احتجاز الزعيم داخل منزله بقرار من اسرته، وقدم زكي شهادة شخصية حول اتصاله الأخير مع عادل إمام نافيا صحة كل ما يتردد عن تدهور حالته الصحية.

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اعتبر الزج باسم الفنانة يسرا والنجمة لبلبة للدعوة لاقتحام منزل عادل إمام والإفراج عنه، بدافع الاطمئنان عليه، "كلاما خطيرا وجارحا" خاصة أنه يمس واحدا من أبرز شخصيات الوسط الفني المصري، وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة: الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وكلمته من أيام قليلة جدا.

تفاصيل مكالمة عادل إمام مع أشرف زكي

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلا: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا.. قالي وحشتك ماتيجي انا كل يوم قاعد تعالى.. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع أشرف زكي، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام" في أحد الكافيهات، وأضاف: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخوه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

أشرف زكي: كلام مادلين صبر خطير جدا

وأكمل: كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جدا ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلا “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

كانت الفنانة مادلين طبر أكدت أنها كانت تتمني أن يحضر الفنان عادل إمام تكريمه بالدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وعلى أسرته أن تعيد التفكير في هذا الأمر، فليس شرطاً أن يتحدث ولكن يكفي حضوره، وقالت إن حضور يسرا ولبلبة للاحتفال بيوم ميلاد عادل إمام كان اقتحاماً للمنزل للاطمئنان عليه، بعد رفض أسرته ظهوره، ومنعه من استخدام هاتفه المحمول.

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