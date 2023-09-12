شكرا لقرائتكم خبر عن من "الحموات الفاتنات" لـ "نورا".. شخصيات مختلفة قدمتها كريمان فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة القديرة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل، والتي على الرغم من قلة مشاركاتها الفنية التي لا تتجاوز الـ 30 فيلما، إلا أنها من الفنانات التي تجذب أنظار الجمهور إليها بمجرد ظهورها على الشاشة، حيث عرفت بجمال ملامحها، واشتهرت بأدوار البنت الشقية.

خلال حياتها الفنية استطاعت كريمان تأدية مجموعة من الأدوار المختلفة، ما بين الشخصية البريئة أو الماكرة، وأحيانا نجدها في دور الفتاة البسيطة أو الارستقراطية، ولكن الذي لا نختلف عليه هو موهبتها الفنية الكبير والتي ظهرت جلية في أغلب أعمالها.



كريمان

ففي عام 1953 قدمت دور "نبيلة" وهي الزوجة الصغيرة فى فيلم الحموات الفاتنات، والذي يعد أولى مشاركاتها الفنية في السينما، لتقدم بعده أفلام: "أمريكاني من طنطا"، "موعد مع إبليس"، "عرايس في المزاد"، "خالي شغل".

لتقدم في عام 1956 دور "بثينة" وهي الفتاة الماكرة المتحررة التي توقع أحمد رمزي في فيلم "بنات اليوم"، وبعدها تقدم دور "سعاد" في فيلم "لواحظ"، ثم تشارك في فيلم "علموني الحب".



كريمان

ومن ضمن الأدوار البارزة التي قدمتها في السينما شخصية "كوثر"، في فيلم "تمر حنة" عام 1957، وهي الفتاة الماكرة التي تسعى إلى التفرقة بين ابن أحمد رمزي ونعيمة عاكف بسبب اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وفي العام التالي شاركت في فيلمي "قلوب العذارى"، و"شباب اليوم"، و"سامحني"، و"جميلة"، و"الهاربة"، وفي عام 1959 قدمت دور "أمنية" في فيلم "عفريت سمارة"، ودور وفية في "السابحة في النار".



كريمان

وفي فيلم "سكر هانم"، تؤدي كريمان دور "سلوى" وهي الفتاة التي تقع في حب جارها"، وذلك عام 1960، وفي نفس العام تشارك مع الفنان إسماعيل ياسين في فيلم "الفانوس السحري"، بدور "ناهد شوقي" خطيبته، لتقدم بعدهم دور من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني وهي شخصية "عايدة" في فيلم "مراتي مدير عام"، وهي المهندسة التى تثير غيرة مديرتها على زوجها، ثم دور السكرتيرة في فيلم "نورا" عام 1967 ليكون آخر أعمالها وتبتعد بعدها عن الأضواء.