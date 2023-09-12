شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يفتتح برنامجه الشتوي بحفلين في القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المايسترو ورائد فن الجاز الفنان يحيى خليل لإحياء حفلين متتاليين في أكتوبر يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية، أولهما في الثامنة مساء من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، يليه حفل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

ويقدم "خليل" خلال الحفلين عددا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهما.

ومن المقرر أن يعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات للحفلين، وذلك بعد أنهى عددا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

ومن الجدير بالذكر أن "يحيى خليل" قد قدم خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قدم يحيى خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من البلدان منها إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.