شكرا لقرائتكم خبر عن 16عاما على مسلسل "سلطان الغرام".. للنجم الراحل خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 16 عاما على مسلسل "سلطان الغرام"، للنجم الراحل خالد صالح، حيث عرض على شاشات التلفزيون في 12 سبتمبر 2007، ومازال المسلسل يشاهده الجميع وقت عرضه على التلفزيون ويستمتعون بتمثيل وأداء الراحل خالد صالح.

المسلسل بطولة خالد صالح، روجينا، طارق لطفى و لوسى ومايا نصرى و أحمد عزمى و تأليف محمد أشرف القرشى و إخراج شيرين عادل.

ويدور المسلسل حول شاب من عائلة فقيرة لديه الأمل والطموح، ولكنه لا يملك المال الذى يقف عائقاً فى وجه طموحه فيضطر لترك دراسته، والنزول إلى سوق العمل، وبمرور الأيام يصبح من كبار أصحاب رءوس الأموال بعد مواجهته مصاعب الحياة، ويقع الكثير من الأشخاص ضحية لظلمه وتجبره، ويتلقى الضربة من زوجته الثالثة التى تستولى على جميع أمواله وممتلكاته ويعود لنقطة الصفر، ويحاول من جديد الصعود، ولكن هذه المرة عن وعى وخبرة بالحياة، ولكن المسئولية كبيرة هذه المرة، حيث إنه مسئول عن أولاده وزوجتيه.

استطاع خالد صالح في وقت قليل من بداية ظهوره في السينما والدراما أن يكون واحدًا من أهم نجومها، بملاحه الهادئة غير المفتعلة تمكن من أداء أدوارا مركبة لا يستطيع الجميع النجاح به ولكن موهبته الكبيرة ساعدته في ذلك، كان النقاد يروا أنه يجسد شخصياته بصدق.