شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر أول الحاضرين عزاء والدة تامر أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ دقائق عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، وكان أول الحاضرين الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، وكان الإعلامي تامر أمين في استقباله، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي لتقديم واجب العزاء .

كانت قد شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلى مثواها الأخير من يومين، من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء .

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.