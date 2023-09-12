شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية السينمائي يحتفي بالدفعة الأولى من خريجي معهد الإسكندرية للسينما بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن عقد اتفاق مع الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون على تنظيم حفل تخرج لطلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون.

ومن المقرر أن يقام الحفل ضمن فعاليات الدورة ال ٣٩ للمهرجان المقامة في الفترة من ٣ الى ٨ أكتوبر المقبل، حيث يتسلم الطلاب شهادات التخرج من الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون والدكتور هشام جمال نائب رئيس الاكاديمية وعميد المعهد العالي للسينما، كما يسلم الناقد السينمائي الامير اباظة للطلاب شهادات تقدير مقدمة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي.

وسوف يبدأ الحفل بعرض أفلام تخرج الطلاب ثم كلمة ترحيب يلقيها الناقد السينمائي الامير أباظة ثم يلقي الطالب الفائز بالمركز الأول كلمة الخريجين ويلقي د هشام جمال كلمة المعهد وتلقي د غادة جبارة كلمة الأكاديمية ويلي ذلك توزيع الشهادات.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا