شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل صور الفنانة الراحلة كريمان فى شبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت صباح اليوم الفنانة الكبيرة كريمان إحدى نجمات الزمن الجميل بعد صراع مع المرض.

ولدت الفنانة كريمان عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت الفنانة الكبيرة فى العديد من الأفلام حيث كانت من نجمات الصف الأول ومن أعمالها: " الحموات الفاتنات ، تمر حنة ، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة ١٢عاما فقط من العمل الفنى حتى انفرد الخليج 365 بحوار معها وصور لها فى مرحلة متقدمة من عمرها كانت تحتفظ فيها بجمالها وخفة ظلها وذلك بعد ما يقرب من ٦٠ عاما من اعتزالها، لذلك شاهد أجمل صور كريمان في شبابها.



كريمان



كريمان



كريمان



كريمان



كريمان



كريمان

وكان الخليج 365 انفرد بأول حوار وصور للفنانة كاريمان بعد غياب واعتزال امتد ٥٥ عاما كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونحوميتها.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها الوحيد بعد اعتزالها بسنوات طويلة لليوم السابع: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، وأنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن"