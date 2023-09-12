شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الداخلية السينمائى بولاية الحمراء فى سلطنة عمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساء اليوم الثلاثاء النسخة الثانية من مهرجان الداخلية السينمائي الدولي وذلك باستراحة الهوتة بالجبل الشرقي بولاية الحمراء، بسلطنة عُمان، وذلك تحت رعاية محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام وحضور المهتمين بالسينما من داخل سلطنة عمان وخارجها.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان محمد بن سليمان الكندي إذ قال : إن المهرجان يرسّخ دور السينما كأهم الوسائل التثقيفية محليًا ودوليًا، كما أن الهدف من إقامة هذا المهرجان ليكون لبنة من لبنات البناء الثقافي السينمائي في سلطنة عمان، وتأصيلا لما بعده من مهرجانات تسهم في تعزيز الدخل الوطني والذي سينعكس بدوره مستقبلا على تكوين شركات ومؤسسات تعمل في القطاع السينمائي تكون غايتها الأسمى نشر ثقافة إنسانية ".

وقد تخلل حفل الافتتاح عروض مرئية وتكريم لشركاء النجاح وتكريم لمبدعى المحتوى البصري بالمحافظة بالاضافة إلى لجان تحكيم أفلام المهرجان الروائية والوثائقائية والتحريك.

يتنافس في المهرجان ٤٦ فيلمًا عربيًا وعالميًا على مدى 4 أيام إضافة إلى فعاليات فنية وسينمائية متنوعة .

الجدير بالذكر أن المهرجان يستضيف عددًا من المخرجين العمانيين والخليجيين والعرب، من البحرين - ضيف شرف المهرجان - المخرج سنان الجابري والمخرج والكاتب جمال الغيلان والمخرج عمار زنيل والمخرج سلمان يوسف والمخرجة سناء الزياني والمخرجة إيناس يعقوب .

ويتضمن مهرجان الداخلية السينمائي الدولي عروض الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك وذلك بقرية الحمراء التراثية وندوة عن أهمية تاريخ النقود في سلطنة عمان وندوة السينما والسياحة وندوة عن تاريخ السينما البحرينية، كما ستكون هناك جولات سياحية لضيوف المهرجان للتعرف على الأماكن السياحية التي تشتهر بها ولاية الحمراء .