عمرو الليثي وتامر عبد المنعم والغيطي فى عزاء والدة تامر أمين

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الإعلاميين والنجوم على تقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته، منهم الإعلامي عمرو الليثي والفنان تامر عبد المنعم والإعلامية سناء منصور، والفنانة وفاء مكي، والإعلامي محمد الغيطي، واللواء سمير فرج، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي تامر أمين، وكان أول الحاضرين الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، وكان الإعلامي تامر أمين في استقباله، كما حضرت الإعلامية بوسي شلبي لتقديم واجب العزاء .

كانت قد شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلى مثواها الأخير منذ يومين، من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد أن وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء .

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