أشرف عبد الباقي يتصدّر الترند باحتفال عيد ميلاده الـ 90

وثق الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من أبرز أعماله الفنية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بعيد ميلاده الـ60، معلقا تعليقا طريفا حول عدم خوفه من التقدم بالعمر، ليتصدر قائمة ترندات محرك البحث غوغل.

عيد ميلاد أشرف عبدالباقي

وشارك أشرف عبد الباقي متابعيه عبر حسابه الموثق بتطبيق إنستغرام، مقطع فيديو لمجموعة من أهم الأعمال الفنية التي شارك بها في مشواره الفني الذي بدأه منذ منتصف الثمانينيات بعدد من المسرحيات التي جمعته بكبار النجوم، أبرزهم الفنان محمود عبد العزيز.

وظهر أشرف عبد الباقي في الفيديو ضمن أعماله الفنية بشخصيات مختلفة، أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة، صنع فيها الفنان المصري الناجح، اسماً لامعاً في عالم الفن.

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وكتب أشرف عبد الباقي محتفلا بعيد ميلاده الـ60: "بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي وبالرغم ان ٦٠ رقم يخض بس ما اتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر".

أشرف عبد الباقي يتصدر الترند باحتفال عيد ميلاده الـ60 وهذا تعليقه

وتوالت التهاني والمباركات بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي الستين، من متابعيه وجمهوره ومحبيه من النجوم الذين كتبوا له تعليقات احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

وكتب الفنان أحمد زاهر: "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ وربنا يديك الصحة والعمر الطويل ويخليك لجمهورك اللي بيحبك".

فيما توالت تعليقات نجوم مسرح مصر الذي أسسه أشرف عبد الباقي، ومنهم محمد أنور، كريم عفيفي، أوس أوس ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا.

أشرف عبد الباقي يتصدر الترند باحتفال عيد ميلاده الـ60 وهذا تعليقه

ميرنا جميل ومحمد محمود عبد العزيز والنجمة هند صبري كانوا أيضاً من ضمن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع احتفال أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الستين.

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