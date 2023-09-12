تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة القيصر كاظم الساهر

يصادف اليوم الموافق 12 سبتمبر ، عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر الذي حقق نجاحات كبيرة .



عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر

ولد القيصر في 12 سبتمبر من عام 1957 في مدينة الموصل في العراق اسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، كان مسقط رأسه في أسرة بسيطة مكونة من 7 إخوة ذكور وأختين، انتقل القيصر في عمر العشرة أعوام من الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد، بعد أن تقاعد والده من عمله في الحرس الملكي



عشقه للموسيقى كان هدفًا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف الصعبة التي كان يمر بها.

أعمال لكاظم الساهر قبل أن يصبح القيصر

كان أول عمل له هو بائع للمثلجات، فكان يقف بالمثلجات وفي يده الكتاب يبع للأطفال ويقرأ الصفحات، عمل للمرة الثانية في أحد مصانع بغداد للنسيج ووفر بعض المال لشراء آلة العود التي يحلم بها، كانت الوظيفة الثالثة له هى السلم الذي ساعدته في الاقتراب من الحلم، فعمل مدرس موسيقى،وقرر أن يكمل دراسة الموسيقى بشكل متطور، عبر الدراسة في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

لحن بأنامله الصغيرة أول مقطوعته وهي أغنية "أين أنت وهو لم يتجاوز الـ12 من عمره.

البداية الحقيقية لتحقيق الحلم لواقع

كانت بداية حياته الفنية في عام 1981 التي قدم فيها أغنية "ورد العشق" من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود، وفي عام 1984 أصدر أول ألبوم له بعنوان "شجرة الزيتون"، كما غنى مقدمة المسلسل العراقي "نادية" بالتعاون مع الشاعر كريم العراقي وكانت الأغنية بعنوان "شجاها الناس"، كانت بداية معرفة الوطن العربي له فعليًا في عام 1989 من خلال أغنية "عبرت الشط" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت ذلك.

تجربة كاظم الساهر بالدراما



كان له نصيب لخوض تجربة التمثيل وتمكن من تقدم عملين أولهما المسلسل العراقي "المسافر"،جسد فيها شخصية مدرس موسيقى يدعى "كمال" يتم إرساله من بغداد إلى الموصل ليعمل معلمًا وهنالك وهو من إخراج فلاح زكي ومن تأليف صباح عطواني، وقدم من خلال المسلسل مجموعة من الأغاني منها: ابعد عني يا ابن الناس، مبروك عليك، محروس، شحلو طولك،ولم يقدم كاظم أي عمل درامي بعد ذلك خلال فترة طويلة إلى أن أطل على الجمهور عام 2015 بمشاركته في مسلسل "مدرسة الحب" بشخصية الراوي وهو مسلسل سوري من إخراج صفوان نعمو، تأليف نور شيشكلي، ومن بطولة: أمل عرفة، ورد الخال، حسن الرداد، مصطفى فهمي.



مشاركة كاظم الساهر ببرنامج ذا فويس كيدز



شارك كاظم الساهر في برنامج اكتشاف المواهب 3 مواسم في برنامج "ذا فويس أحلى صوت "في عام 2013، 2014، 2015.

كما شارك في نسخة البرنامج "ذا فويس كيدز" للأطفال في موسمين 2016، 2017.

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