شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام قرطاج السينمائية" يحتفي بالسينما السنغالية وسينما الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفي مهرجان أيام قرطاج السينمائية خلال دورته المقبلة بالسينما السنغالية من القارة السمراء، وسينما الأردن من المنطقة العربية، حيث إن المهرجان يجمع ما بين السينماتين الأفريقية والعربية، وسيخصص المهرجان برنامجا لكل دولة بأهم الأفلام والضيوف .

مثّلت أبرز الاستعدادات لتنظيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الاستثنائية، محور جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الشئون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي وجمعتها بالهيئة المديرة للمهرجان.

وفي مستهل هذه الجلسة، أكّدت وزيرة الشئون الثقافية "على مدى أهمية الاحتفاء بمئوية السينما التونسية من خلال أهم تظاهرة سينمائية في بلادنا في دورة استثنائية تعود إلى الأسس التي انبنت عليها وبالمحافظة على خصوصيتها وبصمتها الفريدة من نوعها ضمن خارطة المهرجانات العالمية".

كما تمت مناقشة مختلف أقسام هذه التظاهرة من حيث التركيز على لامركزيتها ببرمجة عروض سينمائية في الجهات الداخلية وفي السجون، بالإضافة إلى تنظيم معرض مائوية السينما التونسية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالتعاون مع التلفزة الوطنية والأرشيف الوطني ووكالة تونس افريقيا للأنباء، مع تنظيم ندوة فكرية دولية تُعنى بهذا المجال الفني.

وقد تم التطرق خلال هذه الجلسة لأهم الشركاء من مختلف الاختصاصات لإنجاح هذا الحدث، مع التأكيد على أهمية تمرير ومضات اشهارية بالفضاء العمومي بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة في المواقع الأثرية بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لجلب أكبر عدد ممكن من المتابعين لهذه التظاهرة السينمائية.

وستفتتح أيام قرطاج السينمائية في دورتها الاستثنائية بقاعة الكوليزي بالعاصمة حيث سيتابع عشاق الفن السابع أفلاما تونسية كلاسيكية تم ترميمها وأخرى حديثة الإنتاج أو تُعرض للمرة الأولى، إلى جانب الأفلام الافريقية والعربية تماشيا مع مبادئ هذه التظاهرة العريقة، كما سيشهد شارع الحبيب بورقيبة إكساء واجهات قاعات السينما بحُلة المائوية وبرمجة عروض موسيقية وتنشيطية متنوعة وأخرى للأزياء.

أيام قرطاج السينمائية سينطلق من يوم 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، وكان المهرجان قد اغلق باب المشاركة في مسابقاته يوم 31 أغسطس، والمسابقات التي يتنافس فيها المهرجان هي : المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة" لأفلام مدارس السينما العربية والأفريقية، قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام فى مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه "شبكة"، "تكميل"، "نقاشات قرطاج "و "ملتقى المواهب".