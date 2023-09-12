شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Wonka يشيد ببطله الشاب تيموثي شالاميت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مخرج الفيلم الجديد Wonka، بول كينج، بصوت الممثل الشاب تيموثي شالاميت الغنائي، قائلاً إن صوت شالاميت أثناء تصوير الفيلم يذكره بأيقونة الثلاثينيات بينج كروسبي.

تحدث كينج عن أداء شالاميت بصفته صانع الشوكولاتة في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع Total Film، حيث قال المخرج، الذي إخرج سابقًا كلا الجزأين من سلسلة أفلام Paddington، إن شالاميت قدم "مجهود كبير أثناء غناء مقطوعات موسيقية متعددة لفيلم Wonka.



Wonka

قال كينج: "يتمتع شالاميت بصوت غنائي جميل، الشخص الذي ذكرني به هو بنج كروسبي، لأنه ينتقل بين الطبقات، بالإضافة إلى إضافته لحظات رائعة من المشاعر الحقيقية النقية، ويمكنه أن يفعل كل شيء".

في مكان آخر من المقابلة، قال كينج إنه على الرغم من وجود العديد من المشاهد الغنائية في Wonka، إلا أنه متردد في وصف الفيلم بأنه فيلم موسيقي، وأوضح كينج: "لم أرغب في أن تصبح مجرد مسرحية موسيقية حيث يغني الناس الحوار مع بعضهم البعض دون سبب واضح، شعرت أنه كان أشبه بفيلم يحتوي على أغاني أكثر من كونه مسرحية موسيقية."

في وقت سابق من هذا العام، أشاد كينج مرة أخرى بمقطوعات تشالاميت الموسيقية في مقابلة مع مجلة رولينج ستون، مشيرًا إلى العروض المسرحية التي قدمها الممثل في المدرسة الثانوية والتي انتشرت انتشارًا واسعًا، باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها "تجميل" شالاميت.

وقال كينج: "عروضه الموسيقية في المدرسة الثانوية موجودة على موقع يوتيوب وحظيت بمئات الآلاف من المشاهدات، لذلك عرفت أن شالاميت يستطيع الغناء والرقص بشكل جيد."

كينج هو المخرج الثالث الذي يتولى إخراج فيلم مقتبس عن قصة رولد دال، بعد نسخة عام 1971 للمخرج ميل ستيوارت وفيلم تشارلي ومصنع الشوكولاتة لتيم بيرتون في عام 2005.