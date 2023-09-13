شكرا لقرائتكم خبر عن 10أكتوبر انطلاق مهرجان بغداد الدولي للمسرح فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح خلال الفترة من 10 إلي 18 أكتوبر علي أرض مدينة بغداد بمشاركة دولية وعربية وعراقية، والمهرجان يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم متواصل من قبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني، ودعم لوجستي من قبل وزارات الداخلية والدفاع والنقل، ووزارات ودوائر الدولة المختلفة.

وسيعلن عن المكرمين بالمهرجان خلال أيام ، والمهرجان في دورته الماضية كرم النجمة القديرة سهير المرشدي ضمن مجموعة من الفنانين العرب والعراقيين، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني، وحضورهم الكبير في المشهد الدرامي المسرحي، ومساهماتهم في الارتقاء بالذائقة الفنية، واختياراتهم المنحازة إلى قيم الجمال، والفن الراقي والمتميز فنيا وفكريا وكان من المكرمكين أيضا الفنانة "عبير عيسى" من الأردن، والفنانة" دليلة مفتاحي" من تونس، ومن العراق الفنان " سامي قفطان"، والفنانة" سليمة خضير"، و الكاتب" علي عبدالنبي الزيدي"، والفنانة" فوزية عارف"، والفنانة" خالدة مجيد"، والفنانة" ميديا معروف"، والمخرج" مخلد راسم الجميلي".

المهرجان يستقبل العروض المسرحية العربية والأجنبية التي عرضت بعد تاريخ 1 يناير من العام الماضي، ولا يقبل مسرحيات في فئات المونودراما ومسرح الشارع ومسرح الطفل، ولا يقبل المهرجان الأعمال التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو تلك التي تحمل الازدراء والتحقير أو الطائفية أو النزعة العنصرية .. مؤكدة ضرورة التزام الفرق المشاركة بالأعمال المسرحية الناطقة بلغتها المحلية أن تقدم ملخصا للجمهور باللغة العربية الفصحة لتسهيل فهمها، ونسخة باللغة الأجنبية.