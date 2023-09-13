شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرار إيقاف المطرب عمر كمال الذي جرى اتخاذ ضده وحمو بيكا بسبب تقديم أغنية بها إساءة للمرأة .

وأصدرت النقابة بيانا بعنوان «رفع إيقاف» جاء فيه: بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

وأحيا عمر كمال حفلة بمهرجان العلمين الجديدة، مؤخرا، وأعرب عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول حفله في مدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين.