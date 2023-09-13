شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عرضا مسرحيا بمهرجان بغداد الدولي للمسرح ومصر تشارك بـ"حيث لا يراني أحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك في النسخة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح ، 20 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض عراقية، و9 عربية، و8 أجنبية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي «حيث لا يراني أحد» تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

ويتنافس في المهرجان أيضا : مسرحية رسم الخرائط الخيالي – فرنسا، مسرحية جلجامش – بليجكا / تركيا، مسرحية لا علاقة له بالموضوع – البرازيل، مسرحية كونترا – المانيا، مسرحية الكنغر الأزرق – إيطاليا، مسرحية روميو وجولييت – إيطاليا، مسرحية ليزا – روسيا، مسرحية مكبث زار – إيران، مسرحية اكستازيا – المغرب، مسرحية ثورة الخشب – تونس، مسرحية خارج عن السيطرة – تونس، مسرحية مانيا – الجزائر، مسرحية نستولوجيا – الجزائر، مسرحية فرمولوجيا – الأرن، مسرحية موشكا – سلطنة عمان، مسرحية نقيق – سوريا، مسرحية بيت أبوعبدالله – العراق، مسرحية أمل – العراق، مسرحية الملك لير وساحرات مكبث - العراق.

جدير بالذكر أن لجنة المشاهدة واختيار العروض تكومن من : د. باسم الأعسم – رئيسا، الفنانة آلآء نجم – عضوا، د. فرحان عمران – عضوا، الفنان مخلد راسم – عضوا، الفنان جبار المشهداني - عضوا ومقررا، وتم اختيار العروض المشاركة في المهرجان من بين أكثر من 150 عرضا أجنبيا وعربيا ومحليا تم تقديمها للجنة المشاهدة واختيار العروض خلال الفترة الماضية.

مهرجان بغداد الدولي للمسرح يستقبل العروض المسرحية العربية والأجنبية التي عرضت بعد تاريخ 1 يناير من العام الماضي، ولا يقبل مسرحيات في فئات المونودراما ومسرح الشارع ومسرح الطفل، ولا يقبل المهرجان الأعمال التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو تلك التي تحمل الازدراء والتحقير أو الطائفية أو النزعة العنصرية .. مؤكدة ضرورة التزام الفرق المشاركة بالأعمال المسرحية الناطقة بلغتها المحلية أن تقدم ملخصا للجمهور باللغة العربية الفصحي لتسهيل فهمها، ونسخة باللغة الأجنبية.