شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى مع هنيدى والسعدنى وتارا عماد من كواليس "الجواهرجى".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة منى زكى، جمهورها بصورة تجمعها بالنجوم محمد هنيدى و أحمد صلاح السعدنى و تارا عماد، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، من كواليس فيلم " الجواهرجى"، وكتبت عليها قائلة:" الحلويين".

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن النجمة منى زكي تألقت بشكل مختلف خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي شاركها بطولته كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.