شكرا لقرائتكم خبر عن 117فيلما عربيا قصيرا من أصل 467 يتنافسون في مهرجان البحرين السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحرين السينمائي عن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان بشعار"نحتفي بفن صناعة الأفلام"، والتي من المقرر أن تُقام خلال الفترة من 5-9 أكتوبر القادم، حيث يتنافس 117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 476 فيلم تقدموا للمشاركة في المسابقة في الفترة من 15 فبراير الى 15 يونيو 2023 .

وتضم مسابقة الدورة الثالثة من المهرجان أربع فئات رئيسية هي : مسابقة الأفلام البحرينية ويتنافس فيها 19 فيلماً ، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ويتنافس فيها 76 فيماً ، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية التي يتنافس فيها 15 فيلماً ، ومسابقة أفلام التحريك ، التي يتنافس فيها 6 أفلام.

وكان مهرجان البحرين السينمائي قد شكل لجنة لاختيار الأفلام المشاركة في المسابقة برئاسة الكاتب الصحافي محمد فاضل العبيدلي وعضوية كل من الفنان جمال الغيلان والمخرج أحمد الفردان.

فيما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام البحرينة والروائية القصيرة الناقد الكويتي عبدالستار ناجي ، وتضم في عضويتها كلٌ من : الشاعر والسينمائي السعودي أحمد الملا ، المخرج البحريني صالح ناس ، الموسيقي البحريني محمد حداد ، الفنان والمخرج البحريني عامر الخفش .

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية الدكتور محمد السيد ، وتضم في عضويتها كلٌ من : الفنان البحريني حسين الرفاعي، والمخرج البحريني سلمان يوسف.

أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك فترأسها الأستاذ المساعد في قسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين الدكتورة سماء الهاشمي، وتضم في عضويتها كلٌ من : أستاذ الإعلام بالجامعة الخليجية د. أحمد الطوالبة ، ومساعد البحث والتدريس بقسم الإعلام والسياحة والفنون أ. خولة الحسن .

وحول الفعاليات المصاحبة للمهرجان ، ستقدم الدورة الثالثة عدداً من الورش التدريبية النوعية، و المعنية بصناعة الأفلام، إلى جانب بعض الندوات وحلقات النقاش المصاحبة للعروض ، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً عربياً لافتاً . كما سيتم الإعلان قريباً عن مجموعة من الفعاليات العالمية المصاحبة للمهرجان.

ومن المقرر أن يتم افتتاح فعاليات المهرجان بحضور نجوم السينما في الخليج والوطن العربي بهدف دعم صناعة السينما في مملكة البحرين ، وتشجيع انخراط الشباب في هذا المجال ، وصولاً بهم إلى الاحترافية ، وهو ما يسعى نادي البحرين للسينما إلى تحقيقه من خلال مبادراته و أنشطته المختلفة .