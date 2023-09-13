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كريم عفيفي يكشف تفاصيل دوره فى فيلم "عصابة عظيمة" مع إسعاد يونس

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في الفيلم الجديد والذي يحمل عنوان "عصابة عظيمة" مع الفنانه إسعاد يونس، معربا عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة إسعاد يونس.

اما عن تفاصيل الدور، فأوضح أن الأحداث تدور حول كريم الذي يتعرض لعملية نصب كبيره وينتج عنها أنه بيقوم بالاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانه إسعاد يونس على تشكيل عصابه ليتم استرداد حقه في مواقف مليئه بالكوميديا.

 


كريم عفيفي

 

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل احسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

 

وأيضا يشارك عفيفى في فيلم كتف قانوني مع الفنانه هاله صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم ومن إخراج سامح عبد العزيز.

 

وعلى جانب آخر تصدرت النجمة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة "فوج العربية" بعنوان "ملكة الكوميديا"، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها "أنا أجمل بنت فى مصر" حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.

 

وصرحت خلال المقابلة: "دائمًا أشعر بأننى مميزة ومختلفة عن غيرى كلما دخلت إلى قاعة ما حتى لو كان كل من حولى رائعات الجمال، وهذا ما يشجعنى دائمًا".

 

وأضافت: "فى عالم الترفيه كل إنسان له تاريخ صلاحية وحتى فى ذلك الحين كنت أدرك هذا تمامًا وكنت مستعدة لإدارة ظهرى لتلك المرحلة والشروع فى شىء جديد لا أريد أن يستبعدنى أحد وأفضِّل أن أفعل ذلك بنفسى".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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