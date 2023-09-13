وائل جسار يكشف حقيقة توتر العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، كشف الفنان وائل جسار حقيقة الأخبار التي انتشرت أخيراً حول توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكداً أن علاقته بهما جيدة جداً، وأنه يحبهما على المستوى الشخصي.

وقال وائل: "حسام حبيب وشيرين أصبحوا إخواتي ولما يحبوا الشخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وأضاف: "علاقتهما مش متوترة أبداً دول سمنة على عسل وربنا يحفظهم دايماً من العين، بالعكس حسام بينتبه لها أوي وهي جنبه وبتحبه وهو بيحبها فكل الكلام عن توتر علاقتهما محض شائعات".

وكان وائل جسار قد قال إنه يحضّر لأغنية جديدة رومانسية باللهجة المصرية، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، كما كشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي، مؤكداً أن لا خلاف بينهما، بعد تداول المواقع الإخبارية أخباراً عن حدوث شجار بينهما تطوّر الى عراك بالأيدي، حيث قال: "أعوذ بالله... صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا".

وأشار النجم اللبناني إلى أنه تعرّض لأزمة صحية قبل إحيائه حفل "روائع الموجي" في مدينة الرياض حيث غادر الحفل فور انتهائه، وقبل أن يتوعّك صحياً أخبر صابر الرباعي بأنه لم يكن مرتاحاً، فنصحه الأخير بالذهاب الى الطبيب لتلقي العلاج.

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