شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة تراث سيد درويش تحتفي بمئوية فنان الشعب الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفي فرقة تراث سيد درويش بقيادة حفيده محمد حسن سيد درويش بمئوية فنان الشعب، يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر بقبة الغوري بالقاهرة في تمام الساعة 8 مساء، وتتغنى الفرقة بأجمل الألحان والأغاني الخاصة بالفنان الراحل.



فرقة تراث سيد درويش

وقالت سوزان مهدى زوجة حفيد سيد درويش وأحد أعضاء الجمعية لـ ”الخليج 365” أن الهدف الأساسي من الفرقة الحفاظ على تراث خالد الذكر سيد درويش، وأن جمعية سيد درويش تم إنشائها من مجموعة من عمالة الفن والأدب، مشيرة إلى أنهم قاموا بتطوير الجمعية بقيادة حفيده محمد درويش، للحفاظ على التراث بنطاق أوسع، وتحويلها من مجرد إقامة ندوات إلى مزيد من العروض على المسارح المختلفة مثل الأوبرا، وتحفيظ الشباب التراث بدون مقابل.

وكانت نقابة الصحفيين احتفت مؤخرا بذكرى مرور 100 عاما على وفاة فنان الشعب سيد درويش، من خلال حفل غنائي كبير أحياه النجم الكبير على الحجار، الذي قدم خلال الحفل باقة متنوعة من روائع سيد درويش، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن سيد درويش ولد فى الإسكندرية بحى كوم الدكة فى 17 مارس 1892 لأسرة فقيرة، تزوّج وهو فى سن السادسة عشرة فكان عليه أن يجد عملاً لكسب الرزق وتلبية احتياجات أسرته، فعمل مع بعض الفرق الموسيقية ولكنه لم يوفّق فى هذا العمل بسبب رؤيته الموسيقية المختلفة عن معايير زمنه التى تهتم للطرب والمغالاة فى استخدام الإمكانات الصوتية عن جماليات العمل ككُل والفكرة والهدف المنشودين منه.