شكرا لقرائتكم خبر عن نجم هارى بوتر دانييل رادكليف ينضم لفيلم Deadpool 3 في دور سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى بطل سلسلة أفلام Harry Potter دانييل رادكليف محادثات حول "دور سري" في فيلم Deadpool 3، العمل المؤجل من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز، والذي سيطرح في دور السينما في 6 سبتمبر 2024 ومن إخراج شون ليفي.

ولم يتم الكشف بعد عن أي شيء بخصوص نوع أو مستوى الدور الذي قد يلعبه رادكليف في الفيلم.



دانييل رادكليف

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال Deadpool 3 بسبب اضراب SAG-AFTRA بعد انضمام بعض من فريق العمل إلى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم "Deadpool 3" بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس Deadpool و Wolverine ، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003 "Daredevil" وفيلم Spinoff لعام 2005 "Elektra".

يمثل اتحاد SAG-AFTRA حوالي 160.000 فنان بما في ذلك الممثلين والمذيعين والمضيفين ودي جي وفناني الأداء المذهلين والصحفيين الإذاعيين ، وجميعهم يسعون حاليًا إلى المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل وسط مناظر هوليوود المتغيرة باستمرار والتي يتم تغييرها من خلال منصات البث والذكاء الاصطناعي.