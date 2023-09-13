شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: "المتحدة" أظهرت قيمة مصر الفنية والإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تظهر قيمة مصر الفنية والإعلامية.

وأضاف زكي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن مجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لم يقتصر عن تقديم أعمال درامية فقط بل على المستوي الإعلامي أيضا، من خلال القنوات الإعلامية التابعة لها، مشيرا إلى أنه بخصوص الأعمال الدرامية فقدمت اعمالا مختلفة من خلال شركات إنتاج متعددة في السوق المصرية .

وأوضح زكي أن المتحدة للخدمات الإعلامية لها مجهود واضح ومهم على الساحة العربية خاصة في المحافل الفنية، من بينها مؤخرا مهرجان القاهرة للدراما الذي أظهر قوة مصر الفنية وريادتها على الساحة.