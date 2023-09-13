شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مستر إكس" يصل لـ 232.6 مليون جنيه فى السعودية خلال 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى التواجد بقوة في شباك التذاكر السعودى، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 28.243.414 مليون ريال سعودى بما يعادل 232.626.277 مليون جنيه مصري حصدهم خلال 8 أسابيع عرض، حيث حقق الفيلم أعلى إيرادات للأفلام المصرية التي عرضت في دور العرض بالمملكة العربية السعودية خلال موسمى عيد الأضحى والصيف.

وحقق "مستر إكس" إيرادات بلغت 35 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى خلال 11 أسبوع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائى بمصر يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، ويستمر عرض الفيلم في دور العرض حتى الآن.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.