أحمد سعد يحاول إرضاء الجمهور بعد أزمة انفصاله والهجوم عليه

بعد كلامه القاسي مع الجمهور الذي يتدخل في حياته الشخصية عقب أزمة إنفصاله عن زوجته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني، يحرص الفنان أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة على إعادة علاقته الطيبة مع جمهوره وتخطي الحملات الهجومية عليه، واتّهامه باللامسؤولية.

ونشر النجم المصري مجموعة صور من حفله الأخير وقد ظهر فيها بملابس كاجوال باللون الأسود، وأرفقها بتعليق قال فيه: "وهيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وحبي للحياة"، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، وعبّروا عن محبّتهم له، داعين له بالهداية وتحمّل المسؤولية.

وجاء تعليق سعد هذا بعد مشاركته صورة ظهر فيه وهو يحمل طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة على خشبة المسرح وهو يقول: "بسمتك لديّ أفضل من أي نجاح في الحياة"، وتفاعل الجمهور مع سعد بحماسة، وانقسمت التعليقات بين من أثنى على بساطته وعفويته في التعامل مع محبيه، ومن وجّه إليه انتقادات قاسية، طالبين منه التوقف عن الاستعراض والاهتمام بطفلته مريم البالغة من العمر شهرين فقط، والتي تعرضت لكسور جراء حادث سير.

يُذكر أن أزمة أحمد سعد الجديدة بدأت حين أعلنت علياء بسيوني انفصالهما في آخر آب (أغسطس) الماضي، وشرحت من خلال رسالة معاناتها معه، ليتبيّن لاحقاً أن أحد أسباب الخلاف بينهما هو طفلته الرضيعة مريم والتي تعرّضت لكسور في عظام الحوض جراء حيث سير، مما أدى إلى هجوم الجمهور عليه، مطالبين إياه بتحمّل المسؤولية ورعاية أسرته.

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