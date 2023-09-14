شكرا لقرائتكم خبر عن 563 مليون دولار لفيلم توم كروز Mission: Impossible 7 حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة الشهير Mission: Impossible 7 للنجم العالمي توم كروز، إيرادات وصلت إلى 563 مليونًا و779 ألف دولار منذ طرحه يوم 12يوليو الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و43 دقيقة، العمل طرح تحت اسم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One بين 171 مليونًا و479 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و392 مليونًا و300 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقيدات التقلبات الدرامية في القصة، حيث أكد كروز قائلا: "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".

تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة مليئة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريقMISSION: IMPOSSIBLE سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.