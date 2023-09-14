شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يبدأ تصوير "الإسكندرانى" فى حضور شاليمار الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج خالد يوسف تصوير أحداث أفلامه "الإسكندراني" من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة الفنان أحمد العوضي، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامى، وكانت زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى حاضرة فى الكواليس.



الاسكندرانى



الاسكندراني

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضى وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى" وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث ويدخل فى عدة صراعات فى حياته .

الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، وبطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

ويعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضى إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل هبوط اضطرارى وعمهم.