شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الفنانة كريمان فى مسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الفنانة الراحلة كريمان العزاء، الخميس بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب، وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

رحلت عن عالمنا الثلاثاء الفنانة كريمان، إحدى نجمات الزمن الجميل عن عمر يناهز الـ 87 عاما.

وكان الخليج 365 انفرد بأول حوار وصور للفنانة كريمان بعد غياب واعتزال امتد 55 عاما كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونجوميتها.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لـ ”الخليج 365”: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".

يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.