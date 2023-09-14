بقميص شطرنج مبهرج سعره آلاف الجنيهات.. محمد فراج يظهر بلوك غريب في العرض الخاص لفيلم “فوي فوي فوي”! – «شاهد»

كتب امير فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - حرص الفنان محمد فراج على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد “فوي فوي فوي” الذي أقيم في إحدى دور العرض السينمائي الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

إطلالة محمد فراج

ظهر محمد فراج وهو يرتدي إطلالة كاجول فارتدي قميص مربعات باللونين الأبيض والأسود من Sandro يبلغ سعره 315 دولار أي ما يعادل 9.734 جنيه.

حضر العرض أبطال الفيلم وفي مقدمتهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، كما حضرت زوجة محمد فراج الفنانة بسنت شوقي التي تظهر في الفيلم، وغابت عن العرض الفنانة نيللي كريم.

حضر عدد من النجوم لدعم أصدقائهم ومنهم إنجي المقدم، صدقي صخر، شيكو، نور خالد النبوي، لبنى ونس، والمنتج محمد حفظي.

صناع فيلم فوي فوي فوي!

شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم ومنهم محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم ومن إخراج عمر هلال.

تدور أحداث الفيلم حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

يعتبر فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم “تحت السيطرة” تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و”سقوط حر” تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل “ضد الكسر” تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.

آخر أعمال محمد فراج

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل حرب الذي عرض داخل السباق الرمضاني لهذا العام .

شارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، محمد فراج ، أحمد سعيد عبد الغني ،سارة الشامي ، إنجي المقدم ، إيناس كامل والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل “حرب” مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.

الخليج 365

الخليج 365

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