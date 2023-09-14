شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان كتب سيناريو Oppenheimer بصيغة المتكلم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المخرج العالمى كريستوفر نولان كيف كتب سيناريو فيلمه الجديد Oppenheimer، بصيغة المتكلم ليعكس وجهة نظر أوبنهايمر، حيث صرح نولان قائلا: "لقد كتبت السيناريو بضمير المتكلم، وهو ما لم أفعله من قبل، ولا أعرف إذا كان أي شخص قد فعل ذلك من قبل، لكن المغزى من الأمر هو أنه مع تسلسل الألوان، الذي يمثل الجزء الأكبر من الفيلم، يتم سرد كل شيء من وجهة نظر أوبنهايمر - فأنت تنظر حرفيًا من خلال عينيه"، في حديثه مع Empire،

وأضاف نولان قائلا: "شيء غريب القيام به، لكنه كان بمثابة تذكير لي بكيفية تصوير الفيلم، وكان بمثابة تذكير لجميع المشاركين في العمل، حسنًا، هذه هي وجهة نظر كل مشهد".

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.