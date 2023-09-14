لحظة طرد دنيا بطمة أثناء توزيعها مساعدات في المغرب.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج أثناء تقديمها المساعدات في احدى المناطق المنكوبة إثر الزلزل المدمر الذي ضرب المنطقة.
وفي التفاصيل، فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة طرد الفنانة المغربية دنيا بطمة من قبل مواطنين مغاربة، أثناء توزيعها للمساعدات على المتضررين.
وتظهر بالفيديو سيدة في مدينة مراكش، وهي تمنع دنيا بطمة من توزيع المساعدات، استجابة لاحتجاجات سكان المنطقة ورفضهم.
بينما بدت دنيا بطمة بعد طردها وهي تتجه إلى سيارتها وهي في حالة عصبية، دون تعليق.
بينما يسمع صوت شاب وهو يقول بأن أهل مراكش قاموا بطردها.
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