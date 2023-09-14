مذيعة مصرية شهيرة تظهر بفستان الزفاف على الهواء وتثير الجدل… من هي؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - تصدرت مذيعة مصرية تُدعى آمال كمال “الترند” في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في برنامجها الذي تقدمه عبر شاشة “الحدث اليوم” مرتديةً فستان زفاف، مما أثار حالة من الدهشة والسخرية من طلّتها عبر مواقع السوشيال ميديا.

ما سبب ظهور مذيعة بفستان فرح على الهواء؟

اختارت المذيعة المصرية تلك الإطلالة كي تتناسب مع موضوع حلقتها، إذ ناقشت قضية أزمة الزواج في مصر وارتفاع نسب الطلاق، إضافةً إلى مُغالاة الآباء في المهور، مما يصعّب على الشباب اتخاذ قرار الزواج.

من بين التصريحات التي أثارت بها الجدل خلال حلقتها، هي تشجيعها الفتيات على التقدم بطلب الزواج من الشباب، مستشهدةً في حديثها بقصة النبي محمد عندما تقدمت السيدة خديجة بطلب الزواج منه.

المذيعة المصرية طالبت أيضاً بتطبيق التجربة الماليزية في مصر، وهي تخصيص مواد دراسيّة لتوعية الشباب حول كيفية بناء الأسرة، منعاً لارتفاع معدل نسب الطلاق والحد من انتشار الخلافات الأسرية.

رد فعل السوشيال ميديا على إطلالة المذيعة

وبالرغم من جديّة الموضوع الذي تناولته المذيعة المصرية، إلا أنّ إطلالتها التي ظهرت بها أثارت حالة من الجدل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد كثيرون أنها غير مناسبة للظهور بها على الشاشة وتهدف منها لإثارة الجدل وتصدر “الترند”.

أغرب إطلالات المذيعات

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها المذيعات حالة الجدل بإطلالتهن خلال تقديم حلقات برامجهم ومنهم الإعلامية ياسمين عز، خلال حلقة برنامجها “كلام الناس”، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر.

وأطلت ياسمين عز، خلال إحدى حلقات برنامجها بفستان مموج يشبه لدرجة كبيرة “البوركيني”، الذي ترتديه الفتيات على الشاطئ حيث كان يتمتع بنفس أشكال الأمواج التي تتواجد على المايوه.

وتثير ياسمين عز، الجدل في كل حلقة من حلقات برنامجها، بحديثها الغريب عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وكأنها تختلق كل يوم قصة جديدة، لتشغل بال النساء والرجال يوميًا في مواضيعها الغريبة التي تطل بها على الجمهور كل يوم.

مذيعة تحمل طفلتها خلال تقديمها للبرنامج

كما قامت المذيعة سيرينا غوكة، مذيعة قناة “بي بي سي”، بمفاجأة جمهورها على الهواء مباشرة ضمن برنامج “تريندنج”، وهي تحمل طفلتها التي ولدت قبل نحو ثلاثة أسابيع، لتعرض على المشاهدين ميزاتها وتحدث عن تجربتها الشخصية مع الأمومة.

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